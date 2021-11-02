تدعيم القطاع الصحي بالبحيرة بمبلغ 3 مليار و300 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى خطة الدولة لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

وصرح اللواء هشام آمنة خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 بقيمه إجمالية بلغت 3 مليار و300 مليون جنيه عبارة عن: تنفيذ عدد 76 مشروع في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 2 مليار جنيه (53 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة مليار و600 مليون جنيه و23 مشروع جاري العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه).

كما أكد اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ عدد 8 مبادرات رئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي استفاد منها 6 مليون و200 ألف مواطن كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية واخيرا برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.

وأشار محافظ البحيرة أنه تم صرف أمصال وعلاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه، وتفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات والتى تمثلت فى توفير أدوية وإنشاء مبانٍ وتوريد مستلزمات وأجهزة طبية بتكلفة إجمالية بلغت 301 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن قطاع الصحة يلقي دعمًا ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى قام خلال الفترة القليلة الماضية وعبر الفيديو كونفرانس بافتتاح المعهد الطبي القومي بدمنهور وهو من أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، والمستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم وضع حجر الأساس لمبنى مستشفى الجامعة وكلية الطب بجامعة دمنهور على مساحة 4500م بتكلفة تتجاوز مليار و250 مليون جنيه.