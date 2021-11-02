جودة الرعاية الصحية.. دورة تدريبية لأطباء الامتياز بمستشفى سوهاج الجامعي

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، دورة تدريبية لأطباء الامتياز بالمستشفى الجامعي، تحت عنوان "أساسيات جودة الرعاية الصحية والتواصل الفعال مع المرضى"، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على عقد هذه الدورات داخل الجامعة، والتي تهدف إلى تطوير وتحديث مستوى التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية، ورفع كفاءة أطباء الامتياز لتخريج أطباء مميزين وعلى درجة كبيرة من الخبرة والمهارة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، إن تلك الدورة تعد إحدى الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها بهدف إعداد أطباء الامتياز، ليكونوا على دراية ووعي بمتطلبات اجتياز هذه المرحلة الجديدة والهامة من حياتهم المهنية، مضيفًا أنه حاضر في تلك الدورة التدريبية كلاً من الدكتورة إيمان سلامة مدرس الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب ومدير وحدة جودة الرعاية الصحية ومدير لجنة تدريب أطباء الامتياز بالمستشفى الجامعي، والدكتور محمد عبد الجواد الرشيدي أخصائي أمراض المخ والأعصاب ومنسق لجنة تدريب أطباء الامتياز بالمستشفى الجامعي.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة، أنه شارك في التدريب أكثر من 100 طبيب امتياز، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات منها التعريف بأساسيات سلامة المرضى، وأهم المهارات الأساسية للتعامل مع الحالات المرضية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الجواد الرشيدي، أنه سوف يتم عقد عدد من الدورات لأطباء الامتياز خلال الفترة القادمة عن طرق مكافحة العدوى، وكيفية إعداد التقارير الطبية، والتعريف بالمسؤولية الطبية.



فيما أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، استمرارية إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الدراسية، والتى تتضمن مصاريف الكتب الإلكترونية والإقامة بالمدن الجامعية والتغذية، وذلك من خلال الدعم الذي يوفره صندوق التكافل الإجتماعى المركزى التابع للجامعة.

وقال "عبدالخالق"، إن الجامعة تسعى باستمرار نحو تحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وإعداد كافة المستلزمات الدراسية التي تتلائم مع حالتهم بهدف تمكينهم من القدرة على التحصيل العلمي، ومتابعة المقررات العلمية وتحديد آلية فعالة موحدة للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص بشكل مستمر لمشاركة هؤلاء الطلاب في الدورات التدريبية التي تنظم لهم خصيصًا بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، وذلك لإكسابهم مهارات مختلفة وتثقيفهم في العديد من المجالات.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، أنه من ضمن الخدمات التي يقدمها المركز، توفير كافة المساعدات الطلابية ومنها سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية وتقديم العلاج للمرضى منهم، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة بالأنشطة التي تجري في الجامعة لإعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور إيجابي في المجتمع، واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة، وأيضا صرف المنحة المالية المخصصة لهم والمقدمة من الشؤون الإجتماعية.

وأشارت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أن المجموعة القائمة على إدارة المركز هي مجموعة متخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة سواء كانت البصرية أو الحركية أو السمعية.