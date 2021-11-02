«عايزة تقلب شقة أمي حضانة».. زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم 3065 لسنة 2021 طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها الزوجية، وذلك بعد تركها لمنزل الزوجية والتخلي عن طفليها لرغبتها فى فتح حضانة فى شقة حماتها.

وقال “إبراهيم .م ” فى دعواه، تزوجتها تقليديًا فكانت من اختيار والدي وكانت تبدو ملاك برئ طوال فترة الخطوبة، حتى تم الزواج وبدأت فى اكتشاف حقيقتها المُرة يومًا بعد يوم.

وتابع الزوج: شقة الزوجية في بيت العائلة ومنذ زواجنا ونحن فى مشاكل وخلافات دائمة لرغبتها فى الإنعزال عن أهلي وبرغم اننى الولد الوحيد احترمت رغبتها، وانعزلت عن أسرتي برغم أننا نسكن في بيت واحد، واتفقت معها على تناول وجبة الغداء يوم الجمعة فقط مع أسرتي، وبرغم ذلك لم نسلم من شرها، فكانت تفتعل مشاكل دون أى أسباب.

مضيفًا: بعد وفاة والدي أصبحت فكرة السيطرة على المنزل تستحوذ على عقلها، وتتشاجر مع شقيقاتي البنات أثناء حضورهن لزيارة والدتي، وتطور بها الأمر إلى أن تطرد أبنائهن من شقتها ومن منزل جدهم .

واستكمل إبراهيم: "وبعد مشاكل لا أحد يتحملها قررت شقيقاتي عدم الحضور مرة أخرى للمنزل، وأخبروني بأن كلا منهن ستستقبل والدتنا بضعة أيام فى منزلها وذلك منعا للمشاكل التى تفتعلها زوجتى.

وبعد أيام قليلة من مغادرة والدتى لشقتها تفاجأت برغبة زوجتى فى إخلاء شقة والدتى من عفشها وأغراضها لفتحها حضانة، فأخبرتها بأن أمى لن تقبل بذلك بالإضافة إلى أنها لا تعيش مع شقيقاتي كثيرًا فكلها زيارات بسيطة وتعود لشقتها، فطلبت منى بناء غرفة لها أعلى سطوح المنزل لتعيش فيها، فقمت بالتعدى عليها بالضرب لذلك تركت المنزل وغادرت، وتركت لى طفلين توأم ورفضت أخذهما معها، وبعد تدخل الأهل رفضت العودة إلا بفتح شقة والدتى حضانة لتقيم فيه المشروع التى تحلم به، وبعد تعنتها فى العودة قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى لإثبات نشوزها.