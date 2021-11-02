الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء التشيك ينتقد «الاتفاق الأخضر» الأوروبي

أندريه بابيش
أندريه بابيش

انتقد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش "الاتفاق الأخضر" الأوروبي، ووصفه بأنه مفرط في الطموح وغير عقلاني في وقت تتعرض فيه القارة للتهديد بفقر الطاقة.
وقال بابيش -في كلمته أمام مؤتمر تغير المناخ "كوب 26" المنعقد في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء- إن الحظر المقترح على المحركات القابلة للاحتراق بحلول عام 2035، والذي يريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 سيكون له تأثير ضئيل دون التزام مماثل من قبل الملوثين الرئيسيين في العالم مثل الصين والولايات المتحدة.
وأضاف بابيش أن اقتراح خفض 55 بالمائة من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 لا يولي أي اهتمام لشروط وتصرفات الدول الأعضاء الفردية، أو نسبة الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية أن تكون الدول قادرة على اختيار مزيج الطاقة الخاص بها لتحقيق الحياد الكربوني.
وتهدف الاستراتيجية البيئية للمفوضية الأوروبية المعروفة باسم "الاتفاق الأخضر" إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار، فيما أكدت الفوضية الأوروبية أن الهدف من الاتفاق هو "التوفيق بين الاقتصاد وكوكب الأرض".

وعلى جانب آخر، أصبحت الحانات والمطاعم في جمهورية التشيك حاليًا ملزمة بفحص الزبائن للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وهو أحد التعديلات التي أجرتها البلاد للتعامل مع الجائحة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

يشار إلى أنه لم يعد مسموحًا للشركات سوى تقديم الخدمة للضيوف الذين يمكنهم إثبات أنهم ملقحون بالكامل ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه أو لديهم نتيجة سلبية منه.
 هددت الحكومة بإنزال عقوبات كبيرة على مشغلي تلك الخدمات في حال عدم إجراء تلك الفحوصات.
 أثار الإجراء الذي تبنته الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيس، انتقادا من أصحاب المطاعم.
 وقال بعضهم إن الحكومة تحول المسئولية من مكافحة الجائحة إلى المستثمرين الأفراد الذين تضرروا بالفعل بشدة جراء الأزمة.  

ومن ناحية أخرى، جرى اختصار فترة صلاحية اختبارات كورونا فأصبحت اختبارات المستضدات صالحة لأربع وعشرين ساعة فقط بدلًا من ثلاثة أيام واختبارات بي سي آر صالحة ثلاثة أيام بدلًا من أسبوع.
 ومن بين التعديلات الجديدة الواردة اليوم هي أنه يجب أن يدفع المريض تكلفة الاختبار، وليس الحكومة.
 وفي ظل تطعيم 57 % من السكان تطعيما كاملا من أصل 10.7 مليون ساكن، يعد معدل التطعيم في التشيك منخفضا مقارنة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

التشيك المملكة المتحدة جلاسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

موسيمانى يرفض إذاعة مباراة الأهلى القادمة

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا