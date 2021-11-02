اليوم.. فرنسا وبريطانيا يستأنفان محادثتهما حول حول أزمة صيد الأسماك

تستأنف اليوم الثلاثاء، كلا من بريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، محادثاتهما حول أزمة صيد الأسماك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو: أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية "ستُستأنف اليوم الثلاثاء،مستبعدا دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وشدد ماكرون على "أهمية الساعات المقبلة"، وقال إن "البريطانيين سيقدمون مقترحات جديدة".

ومن جابنها رحب متحدث باسم الحكومة البريطانية، بإعلان الحكومة الفرنسية امس الإثنين، تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.

وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع.

وقال وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست: أنه قبل عرضا قدّمه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون لعقد لقاء، وجاء في تغريدة للوزير البريطاني "أتطّلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس".

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وكانت بريطانيا، الأحد الماضي، إعلان فرنسا عبر بيان للإليزيه، اتفاق الطرفين على خفض التصعيد في الخلاف بشأن الصيد.

كما أعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

وعلى صعيد آخر، أ ظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 40077 إصابة جديدة بكوفيد-19 و40 وفاة.



