كوريا الجنوبية تسجل 1589 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 1589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 367 ألفا و 974 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2874.



وبدأت البلاد يوم الاثنين خطة "التعايش مع كوفيد - 19" كجزء من خطة أوسع لرفع القيود المفروضة على مكافحة الفيروس تدريجيا بنهاية فبراير وسط ارتفاع معدل التطعيمات.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.