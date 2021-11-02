الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمن يتقاضى المعاش من البريد.. انتهاء صرف الشريحة الأولى اليوم

المعاشات
المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرار صرف معاشات نوفمبر، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمن انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الانتهاء من صرف الشريحة الأولى، اليوم الثلاثاء، لمن يريد الصرف من مكاتب البريد، أما الشريحة الثانية  تبدأ من الأربعاء وحتى الخميس، فى حين تبدأ الشريحة الثالثة من الأحد وحتى الإثنين القادمين على أن يتوالى صرف باقي الشرائح تباعا.

 

وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفي ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

 

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم 15 خدمة تأمينية هي:

  • الاستعلام عن الرقم التأميني.
  • الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.
  • الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.
  • الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.
  • الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.
  • الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.
  • الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.
  • الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.
  • الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.
  • الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.
  • الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.
  • الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.
  • الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.
  • الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

 

الرقم التأميني 

في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم الإبلاع به.

​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني والإبلاغ به.

المعاشات فيروس كورونا صرف المعاشات إجراءات احترازية انتشار فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

عبدالغفار: الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم التعليم العالى والصحة بـ48 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا