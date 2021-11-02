لمن يتقاضى المعاش من البريد.. انتهاء صرف الشريحة الأولى اليوم

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرار صرف معاشات نوفمبر، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمن انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الانتهاء من صرف الشريحة الأولى، اليوم الثلاثاء، لمن يريد الصرف من مكاتب البريد، أما الشريحة الثانية تبدأ من الأربعاء وحتى الخميس، فى حين تبدأ الشريحة الثالثة من الأحد وحتى الإثنين القادمين على أن يتوالى صرف باقي الشرائح تباعا.

وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفي ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم 15 خدمة تأمينية هي:

الاستعلام عن الرقم التأميني.

الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك.

الاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك.

الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

الرقم التأميني

في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم الإبلاع به.

​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني والإبلاغ به.