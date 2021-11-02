الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف أسوان» تعقد سلسلة لقاءات للتعريف بمبادره تنمية الأسرة المصرية (صور)

القيادات الدينية
القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان

عقد، اليوم الإثنين، لقاء القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان،  مع فرع المجلس القومي للمرأه، وذلك بقاعة المسجد الجامع بكورنيش النيل.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

جاء اللقاء بهدف تعريف القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان بالمجلس القومي للمرأة، ومبادره تنمية الأسرة المصرية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

حضر اللقاء الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، ولفيف من القيادات الدينية، بالإضافة إلى عدد ١٢٠ أمام تابعين للمديرية.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لتنظيم سلسلة من اللقاءات التوعوية التي يتم تنظيمها بمديرية أوقاف أسوان، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والتي تعمل بدورها في توعية الأئمة بجميع الموضوعات، مما يساهم في نشر ثقافتهم للمواطنين وتعريفهم بكافة مشروعات الدولة وجودها التي تسعي لتوفير حياة أفضل.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

جاء اللقاء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أنه تم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشهار 63 مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية، منها 51  مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و12 مسجدًا صيانة وترميمًا.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد، وتم نشر قائمة بأسماء المساجد المشهرة.

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القيادات الدينية بمديرية أوقاف أسوان 

وفي سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف (13) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (271) مسجدًا، منها (244) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و (27) مسجدًا صيانة وترميمًا.

أسوان لقاء كورنيش النيل المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة الأوقاف المصرية أوقاف أسوان

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وائل لطفي

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