الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إكسبو دبي 2020: 2.35 مليون زيارة خلال أكتوبر

إكسبو دبي
إكسبو دبي

أعلن منظمو "إكسبو 2020 دبي"، أن عدد الزيارات للمعرض بلغ ما يقارب 2.35 مليون زيارة في الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، مشيدين بالنجاح الباهر الذي حققته فعاليات الحدث الدولي في شهره الأول.

وأوضح المنظمون - في بيان اليوم الأثنين وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن نسبة الزوار التي تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغت 28 % من العدد الكلي حتى الآن، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة عند توسع برنامج إكسبو للمدارس في الأشهر المقبلة المعتدلة المناخ، كما بلغ عدد الزوار الافتراضيين 12.8 مليون زائر منذ الأول من أكتوبر.

وأضاف البيان أن نسبة الزيارات من خارج دولة الإمارات بلغت 17 % من نسبة الزيارات الإجمالية، وهي نسبة لافتة للنظر، لا سيما أن الحدث الدولي يقام في الوقت الذي لا تزال فيه عدة دول تحت قيود السفر التي فرضتها الجائحة.

وأشار إلى أن زوار من 185 جنسية مروا عبر بوابات إكسبو، فيما كانت أكثر 5 بلدان جاء منها زوار من خارج الدولة هي الهند وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن عدد الرحلات من موقع إكسبو وإليه بلغ 1.1 مليون رحلة باستخدام مترو دبي من إجمالي 3.6 مليون رحلة تقريبًا،

وأشاد نحو 1938 من القياديين الحكوميين، بينهم رؤساء دول ورؤساء وزراء ووزراء، ممن زاروا الحدث الدولي وافتتحوا أجنحة بلادهم وألقوا الخطابات في الفعاليات الرسمية واحتفل كل منهم باليوم الوطني لبلده في إكسبو 2020 دبي.

وأثبت العديد من أجنحة الدول، والتي بلغ عددها 192 – ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي يُخصَص لكل دولة مشاركة جناحا مستقلا – تمتعها بشعبية خاصة، حيث استقطب جناح المملكة العربية السعودية، وهو أحد أكبر الأجنحة في موقع إكسبو 2020 دبي، نصف مليون زائر حتى الآن،
وتستمر فعاليات إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022.

ابوظبى الإمارات إكسبو 2020 اكسبو دبي 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

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