الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء استراليا: لم أكذب على ماكرون في مفاوضات «صفقة الغواصات»

سكوت موريسون
سكوت موريسون

أوضح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الاثنين، تصريحاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء التفاوض سرًا على صفقة غواصات مع الولايات المتحدة وبريطانيا. 

ونفى موريسون أن يكون قد كذب على ماكرون أثناء التفاوض سرًا على صفقة غواصات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو اتهام أدى إلى تصعيد الخلاف بشأن إلغاء أستراليا المفاجئ لصفقة فرنسية.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس، إلى أن فرنسا تبالغ في رد فعلها على إلغاء الصفقة: "لم نخرب برج إيفل".

وألغت أستراليا سبتمبر الماضي عقداً جرى توقيعه قبل 5 سنوات بقيمة 90 مليون دولار أسترالي (66 مليون دولار) مع مجموعة نافال المملوك أغلبها للدولة الفرنسية لصنع 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

وشكلت أستراليا مؤخرًا تحالفاً مع بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على أسطول من 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية تُصنع باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

وقال ماكرون للاستراليين مساء أمس في روما، حيث حضر هو وموريسون قمة مجموعة العشرين، إن التحالف الجديد كان "خبراً سيئاً للغاية بالنسبة لمصداقية أستراليا، وخبراً سيئاً للغاية بالنسبة للثقة التي يمكن أن يتمتع بها الشركاء الكبار مع أستراليا".

ورداً على سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، أجاب ماكرون: "أنا لا أعتقد، أنا أعلم" أنه كذب.

ماكرون أكاديمية سان فرناندو أستراليا اجتماع رئيس الوزراء فرنسا

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