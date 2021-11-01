الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين البرلمان العربي يستقبل مدير إدارة الأزمات بالجامعة العربية

المستشار كامل شعراوي
المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي

استقبل المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، الوزير مفوض سامية بيبرس مدير إدارة رصد ومتابعة الأزمات بالجامعة العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القضايا العربية والإقليمية بما يخدم العمل العربي المشترك في كافة المجالات.

كما تناول اللقاء أهمية الدفع قدما بالتعاون بين إدارة رصد ومتابعة الأزمات بالجامعة العربية والصندوق العربي لمواجهة الأزمات والكوارث من أجل تعزيز التضامن العربي في أوقات المحن والأزمات.

وقال المستشار كامل شعراوي إن اللقاء تم خلاله استعراض أبرز الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية وكيفية المساهمة في التقليل من آثارها عبر التعاون مع إدارة رصد ومتابعة الأزمات بالجامعة العربية، مستعرضا الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نموا والأخرى التي تواجه أزمات إنسانية نتيجة للنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض بلداننا العربية.

وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي سيساهم في دعم جهود البرلمان العربي القائمة في هذا المجال، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الجامعة العربية لمواجهة التحديات والأزمات بالمنطقة.

وبدورها استعرضت الوزير مفوض سامية بيبرس الدور المهم الذي تقوم بها إدارة رصد ومتابعة الأزمات بالجامعة العربية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة تتطلب الجاهزية لمواجهتها والحد من آثارها.

وأشادت كذلك بالدور الذي يقوم البرلمان العربي برئاسة صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي للدفع قدما لخدمة القضايا العربية.

ويوافق العام  الجاري الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة،  لفئة البلدان الأقل نمواً، ففي مارس عام 1971، حددت لجنة السياسات الإنمائية أول 25 بلداً من فئة البلدان الأقل نمواً، وأعقب ذلك إقرار الجمعية العامة لهذه الفئة رسمياً في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.  وفي الوقت الراهن تضم القائمة 46 بلداً.

تعاون الدول العربية رئيس البرلمان العربي لجنة السياسات عادل بن عبد الرحمن العسومي والازمات المستشار كامل شعراوي لمواجهة الأزمات والكوارث

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