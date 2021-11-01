«أبو فلة».. شاب كويتي يجمع مليون دولار تبرعات للاجئين خلال 28 ساعة

"أبو فلة"، اسمٌ ذاع صيته وتصدّر بعض الصُحف الورقية خلال اليومين الماضيين، بعدما أطلق مُبادرة خيرية، جمع من خلالها- في 28 ساعة فقط- مليون دولار، عبر بثّ مُباشر، على قناته الرسمية على "اليوتيوب"، بهدف توفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء.

حيثُ تُعدّ المُبادرة الخيرية الأكبر في العالم لـ"ضخامة مالِها". أُطلقت لمساعدة المحتاجين، وتوفير رعيّتهم، في فصل الشتاء- الذي لا يُحبّه البعض من الفقراء- لقسوة برودته وشراسة صحواته وكثرة أمطاره وشدّة بروقه وعواصفه وفيضانه الذي يهدمَ البيوتَ ويُزعجَ الأُسرَ والأبناءَ؛ وكُلُّ ما يكونُ سببًا في غرق بعضهم؛ كِبارًا كانوا أو أطفالاً.

من هو الشاب الشهير بـ"أبو فلّة"؟، وما هي مِهنته؟، وكيف جذب المُتابعين وجمع الـ"مليون دولار" وتبرّع بهم للّاجئين والنازحين حول العالم؟.. كُل هذا رصدته "الدستور" عبر السطور التالية.

من هو أبو فُلّة

في الأصل أسمه "حسن سليمان"، عُرف بـ"أبو فلة" على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبةً ، نسبة لشخصيته التي تتميز بخفة الظل والفكاهة والمرح بتقديم وصناعة المحتوى، وبراعته في التألق والظهور الذي يُعجب الكثيرين، خصوصًا الأطفال.

جنسيته ومولده وعمله

هو من أصول كويتية، وُلد في عام 1998، ويبلُغ من العُمر 23 عامًا، يقطن حاليا في بلدته (الكويت)، ويُعتبر من اليوتيوبرز الناجحين في الشرق الأوسط، أيضًا من أكبر صانعي المحتوى في المنطقة العربية بمجال ألعاب الفيديو بشكل عام مثل: "ببجي، وبليو، وغيرها من ألعاب الفيديو، إلى جانب مقاطع فيديو كوميدية يصنعها ومقاطع من حياته اليومية التي باقة من التحديات الشبابية الممتعة.

بداياته

بدأ مسيرته كصانع محتوى على يوتيوب عام 2016، وبدأت قناته تشتهر تدريجيًّا بين دول العرب، وحاليًا لديه ما يقارب 20.6 مليون مشترك بالقناة، التي بلغ إجمالي مشاهداتها 2 مليار و700 مليون مشاهدة تقريبًا.

إلى جانب هذا، يُتابعه ما يقارب من 5.6 مليون متابع على انستجرام، و802 ألف على تويتر، فضلاً عن امتلاكه لقناة أخرى تحمل اسم "أبو فله 2"، يُتابعها ما يقرب من 47 ألف مشترك، ولكن لا يوجد فيها مُحتوى؛ فربّما تكون قناة احتياطية في المستقبل.

مشاريع خيرية

قام اليوتيوبر الكويتي "حسن سليمان"، الشهير بـ"أبو فلة" بعمل عدد من المشاريع الخيرية، أهمّها مسجد كبير بأفريقيا، حيثُ جمع من ماله والمتابعين، وتبرّع بالأموال وساهم في بناؤه، وكان هو أول عمل خيري قام به في حياته وهو طفل، وجاء احتفاءً بوصوله للمليون مُتابع على قناته "اليوتيوب"، ثُمَّ توالت أعماله الخيرية تباعا؛ فأطلق حملة بعنوان "بئر أبو فلة ومتابعيه"، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، واشتهر بعدها بعمل الخير وحبّه له، ووصل مُتابعيه على اليوتيوب في وقت قصير إلى ما يقارب 20.6 مليون، مؤكدًا في بعض تصريحاته أنَّ محبّة الناس هي سبب نجاحه، فلماذا يبخل عليهم؟.

ضرب العديد من المشاهير المثل في "أبو فلة"، كونه شابّ عشريني يُساعد الفقراء والمحتاجين من خلال إطلاقه مبادرات خيرية على قناته المُربحة، ودعوا أصحاب المحتوى واليوتيوبرز باستخدام قنواتهم الرسمية على اليوتيوب في عمل الخير وإطلاق المُبادرات الخيرية التي تسهم في تراجع مؤشر الفقر.

هنيدي

وكان الفنان المصري محمد هنيدي، قد أشاد باليوتيوبر الكويتي "أبو فلة" عبر صفحتي الفيس بوك وتويتر الرسميين له، بعدما جمع الأخير مليون دولار في أقلّ من 28 ساعة من خلال حملة خيرية أطلقها على قناته الرسمية على اليوتيوب لمساعدة اللاجئين قبل حلول فصل الشتاء.

#دفي_قلوبهم

وأطلق أبو فلة خلال الأيام الماضية عبر البث المباشر على يوتيوب حملة #دفي_قلوبهم، التي تهدف لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لـ5,715 عائلة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17,000 شخص.

ونجحت الحملة الخيرية التي أطلقها اليوتيوبر الشهير "أبو فلة"، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء بجمع مليون دولار ، بمناسبة تخطيه حاجز الـ20 مليون متابع على قناته اليوتيوب.