«الحشيش» يقود «جزار الإسكندرية» للسجن 7 سنوات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، اليوم الإثنين، بمعاقبة جزار بالسجن 7سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف محمد الجميل، وعبد الكريم فخري أبو النصر، سكرتير الجنايات سعد أحمد.

ترجع أحداث القضية رقم 13311 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مكافحة المخدرات بضط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات عن قيام المتهم ح.م.ت، جزار، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها علي عدد 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.