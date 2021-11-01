الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«كرس حياته للكتابة ودراسة مصر».. ماذا قالت مناهج «الرابع الابتدائي» عن جمال حمدان؟

جمال حمدان
جمال حمدان

حصلت "الدستور" على تفاصيل أبرز الشخصيات التي تضمنتها مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، في مادة الدراسات الاجتماعية ضمن درس الشخصيات المؤثرة في مصر. 

 وكان من  بين هذه الشخصيات جمال حمدان،  والذي قال عنه المنهج أنه عالم جغرافي وكاتب معروف بحبه الشديد لوطنه وإخلاصه لمصر، و ولد في محافظة القليوبية واهتم بدراسة مصر فكتب عن موقعها بالنسبة إلى العالم وخصائصها الجغرافية وتاريخها وحضارتها، واهتم بدراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وذلك لتأثيرها فى تشكيل شخصية مصر.

وأضاف المنهج أن جمال حمدان كرس حياته كلها للكتابة فألف أكثر من 25 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية كما نشرت له مقالات متعددة فى الصحف والمجلات وأكثر كتبه شهرة كتابه الرائع "شخصية مصر" الذي إحتاج لإتمامه إلى 10 سنوات من الجهد والعمل، ونشر عام 1985 م مما يدل على مثابرته من أجل تحقيق هدفه.

وأشار المنهج، إلى أنه حصل على العديد من الجوائز وتم اختياره شخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2020، تقديرًا لأعماله ومكانته كمفكر وعالم مصري قدير، وتوفى جمال حمدان عام 1993 م وترك رصيدًا علميًا لا يزال يتعلم منه الكثيرون.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،   قد أصدركتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ  ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

مستوى عمل محافظة القليوبية شخصية وزير التربية والتعليم الاقتصادية الدكتور طارق شوقي

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