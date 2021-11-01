الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة القاتلة تجوب المملكة المتحدة وتخوفات من تحوّلها لإعصار

العاصفة القاتلة تجوب
العاصفة القاتلة تجوب المملكة المتحدة

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن العاصفة التي تضرب المملكة المتحدة الآن تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل بعد هبوب رياح سرعتها 80 ميلاً في الساعة وهطول أمطار غزيرة وسط مخاوف من اعصار جديد.

وتابعت أن الطقس السيئ تسبب في إحداث فوضى عارمة على الطرق التي أصابتها العاصفة، موضحة أنه تم تحذير السائقين والركاب من اضطراب السفر والفوضى على الطرق، لافتة إلى أن هيئة الأرصاد أصدرت تحذيرات صفراء من الرياح والأمطار على أجزاء كبيرة من الغرب وأماكن أخرى ومن المرجح أن يكون هناك المزيد.

وقال عالم الأرصاد توم مورجان إن مكتب الأرصاد لا يمكنه تأكيد حدوث أي أعاصير لكنه قال "ليست بعيدة"، وتابع "لدينا منطقة أطلسية عميقة ذات ضغط منخفض تجلب معها موجة غزيرة من الأمطار والرياح العاصفة في جميع أنحاء البلاد، لكن بشكل خاص في جنوب إنجلترا".

أضاف: “لقد رأينا هبوب رياح قوية جدا على الساحل الجنوبي”، وتابع "ليس من المستبعد أن تكون هناك بعض الغيوم أو الأعاصير المحلية أو القصيرة".

واستطرد: “في اليومين الماضيين رأينا بعض التقارير وشاهدنا بعض الصور لغيوم قمعية وموجات مياه تشبه الأعاصير”، لافتًا إلى أن الأعاصير تحدث عندما تمتد السحب القمعية من السماء وحتى الأرض.

أضاف أنه تم تسجيل سرعة رياح بلغت 87 ميلاً في الساعة في موقع مكشوف على جزيرة بورتلاند في دورست، وكانت هناك رياح بلغت سرعتها 60 ميلاً في الساعة عبر هامبشاير ودورست وويلتشير وساسكس.

عاصفة قمة المناخ جلاسكو المملكة المتحدة رياح قطار

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