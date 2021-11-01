إندونيسيا تبدأ تطعيم الأطفال بلقاح «سينوفاك» الصينى

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنه بدءا من يوم غد، الثلاثاء، سيتم تطعيم الأطفال من سن 6 أعوام إلى 11 عامًا بلقاح "سينوفاك" الصيني؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، أن هذا القرار جاء عقب إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا بلقاح فايزر الأمريكي في الولايات المتحدة.

وكانت إندونيسيا قد خففت قيود السفر في أكتوبر الماضي، كما خفضت فترات الحجر الصحي إلى 5 أيام بدلًا من 8 أيام، وأعادت فتح منطقة "بالي" السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.

واقترح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إطلاق ممر سفر مع أستراليا للحاصلين على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وذلك لتحسين العلاقات السياحية والاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه في إطار هذا الممر سوف يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من إندونيسيا وأستراليا من الدخول دون الحاجة إلى الخضوع لمتطلبات الحجر الصحي.

وقال ويدودو، المعروف باسم جوكوي، لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال اجتماع عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين، إن الاعتراف الإضافي بشهادات التطعيم من كلا البلدين سوف يساعد في تسريع السفر أيضًا.

وخففت إندونيسيا قيود السفر في أوائل أكتوبر، وخفضت فترات الحجر الصحي إلى خمسة أيام من ثمانية أيام قبل ذلك، وأعادت فتح منطقة بالي السياحية للزوار الأجانب.

وتواصل إندونيسيا حملتها لتطعيم 208 ملايين شخص ضد كورونا.