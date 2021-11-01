الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

خففت أستراليا القيود التي فرضتها على الحدود الدولية، اليوم الإثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر وذلك بعد 18 شهرا من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا، والتي منعت المواطنين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء.

وقالت شركة كانتاس، وهي أكبر شركة طيران في أستراليا، إن طائرة تابعة للشركة حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي قادمة من لوس انجليس لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بمغادرة الطائرة دون حجر صحي.

ووصل مسافرون دوليون أيضًا إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الإثنين، إن تغييرات السفر ستساعد الاقتصاد على الفور.

وأضاف فرايدنبرج "حقيقة أن الأستراليين يمكنهم التنقل بحرية أكبر داخل وخارج بلدنا دون الحاجة للبقاء في حجر صحي في المنزل إذا تم تطعيمهم مرتين أمر يدعو للاحتفال".

وأظهرت لقطات على التليفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي لقاءات باكية بين الأسر بعد أن كانت قواعد السفر الصارمة تمنع في السابق الكثيرين من حضور المناسبات الهامة ، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات.

ويرتبط تخفيف قواعد السفر بارتفاع معدلات التطعيم لأكثر من 80 في المئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر في ولايتي أستراليا الأكثر اكتظاظا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا،
بالإضافة إلى منطقة العاصمة التي تم تطعيمها بالكامل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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