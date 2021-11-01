الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)

انتهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من كافة التجهيزات ووضع اللمسات النهائية لمسرح النافورة بعد إعادة تطويره، لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعاليات دورته الـ30 اليوم الإثنين، وتستمر حتى 15 نوفمبر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتديره الفنانة جيهان مرسي.

بروفات الحفل

وتم توسيع رقعة مسرح النافورة ليسع 1500 كرسي، كما انتهى مركز تنمية المواهب البروفة النهائية للحفل، حيث يبدأ شباب المركز بالغناء في السابعة من مساء اليوم قبل انطلاق حفل الافتتاح.

تجهيزات ساحة الأوبرا

كما تم إجراء عدة بروفات خاصة بحفل الافتتاح، وحضر البروفات كلا من، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا المصرية، وجيهان مرسي مديرة المهرجان، ومحمد منير المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة ودار الأوبرا، والفنان أحمد إبراهيم، والإعلامية جاسمين طه زكي، المقرر أن تقدم الحفل.

تجهيزات حفل الافتتاح

ويحمل حفل الافتتاح عنوان "لمسة وفاء" وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالعزف على آلة الفلوت للحن "حبك واستيقظي يا أمتي"، من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة، بقيادة المايسترو ناير ناجي، إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها "حبيبي دائما، ولكن شئ ما يبقى - المذنبون" صوليست كمان الدكتور حسن شرارة، "يا أمه العرب" أداء ريهام عبد الحكيم، "لا إله إلا الله" أداء ياسر سليمان و"مصر أنتي الروح" أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

بوسترات النجوم في ساحة الأوبرا

وقد صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

بوسترات النجوم في ساحة الأوبرا

يذكر أن الدورة الثلاثين إهداء لروح الموسيقار عبده داغر، والموسيقار الدكتور جمال سلامة؛ وتقام فعاليات المهرجان وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح، وتضم الفعاليات 33 حفل غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، تحتضنها 5 من مسارح الأوبرا، هي: النافورة، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، إلى جانب مكتبة الإسكندرية، وتبدأ جميع الحفلات في تمام الثامنة مساء يوميا.

ووضعت إدارة المهرجان عدة شروط لحضور الحفلات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.