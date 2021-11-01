مخالفات تموينية يقع فيها أصحاب المخابز البلدية أبرزها تجميع الدقيق

يرتكب أصحاب المخابز البلدية مخالفات تموينية تصل إجماليا 9 مخالفات متنوعة تصل العقوبات المالية لكل منها ما بين 500 جنيه الى 2000 جنيه وانذارات بالغلق ما بين شهر إلى 6 أشهر أو سحب رخصة التشغيل وهذه المخالفات التموينية تشمل:

أولا: في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن عن 90جرام وقطره 18سم حيث إن بعض المخابز تقع في هذا المخالفة في حال وزن الرغيف على الميزان الحساس ويصل وزن الرغيف ناقص 10 جرام حد أدنى و30 جرام حد أقصى.

ثانياً: في حال انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية ويكون الرغيف طبيعي اللون والشكل والطعم والرائحة.

ثالثاً: في حال عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية التي تبدأ صباحا وحتى إنتهاء الحصة الدقيق استخراج 82% لإنتاجها وتوزيعها على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا و150 رغيف شهريا.

رابعاً: عدم نظافة أدوات العجن.

خامساً: يقع أصحاب المخابز في مخالفة تموينية وهي عدم وجود سجلات للتفتيش تحدد عدد الزيارات التي قام بها مفتش التموين من الإدارة التموينية أو مكاتب التموين أو مديرية التموين التابع لها هذه المخابز.

سادساً: في حال عدم وجود ماكينة صرف الخبز البلدي داخل المخبز البلدي حيث يتم تشغيل ماكينة صرف الخبز من خلال سيستم منظومة الخبز الجديدة.

سابعاً: ارتكاب مخالفة عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في حال وجود تلاعب في حصة الدقيق أو عدم الإنتاج حصص الدقيق كاملة أو تسريب الدقيق أو غير ذلك.

ثامناً: في حال ارتكاب أصحاب المخابز البلدية مخالفة تصرف وتجميع الدقيق وعدم إنتاج خبز بلدي يتم توزيعها على البطاقات التموينية لغرض الاتجار به في السوق السوداء وجني أرباح طائلة دون وجه حق.

تاسعا: مخالفة عدم إعطاء بون للمواطن يحددها حجم الكمية التي قام بصرفها من الخبز وهذا يستوجب عمل محاضر مختلفة تموينية من خلال الحملات الرقابية التموينية.

عاشراً: في حال اختراق سيستم وعمل مبيعات وهميه دون انتاج حقيقي لكامل حصة الدقيق.