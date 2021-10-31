أول فيديو لحريق «جزويت القاهرة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «فيس بوك»، مقطع فيديو لحريق جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة».

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب قبل قليل، في مسرح جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة» بمنطقة وسط البلد.

ولم يسفر عن إصابة أي إصابات، وتبين أن سبب الحريق انفجار كابل كهربائي.

وأسست الجمعية عام 1998 على يد نخبة من المثقفين وبعض من الآباء في حي الفجالة رمسيس، وتعمل في الثقافة والفنون، وتضم سينما ومسرحًا اجتماعيًا، وتقعد في استديو "ناصيبيان" أقدم ستوديو سينما في مصر.