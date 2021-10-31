انطلاق تصوير الموسم الرابع من «نصيبي وقسمتك»: العرض نهاية العام

يعود مسلسل “نصيبي وقسمتك” بموسم رابع جديد بعد نجاح مواسمه الثلاث السابقة، حيث يعد أولى الأعمال الدرامية التي تضمنت أكثر من حكاية وكل حدوتة 5 حلقات.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع المسلسل بدأوا بالفعل في تصوير أولى حكاياته، والتي تحمل عنوان “النظارة البيضاء” ويخوض بطولتها الفنان أمير المصري بمشاركة نخبة من النجوم والفنانين الشباب، مشيرًا إلى أن عرضه سيكون خلال شهر ديسمبر أو يناير كأقصى حد، وتناقش حكاياته قضايا اجتماعية تخص الرجل والمرأة معًا، حيث كانت مواسمه السابقة ناقشت قضية الرجل بالموسم الأول، وقضية المرأة بالموسم الثاني، وقضايا الشباب بالموسم الثالث.

وتعتبر نوعية قصص الدراما المصرية المنفصلة المتصلة من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين، حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول من 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل "نصيبي وقسمتك" لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من الحكايات، ثم جاء بعد نجاحه على شاشه الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه: "قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبد العاطي (شركة آرت ميكرز) وقدمنا أولى مواسم مسلسل نصيبي وقسمتك للمرة الأولى".

أضاف ياسين: "ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة .. ودائما كنا نتلقى آراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد، وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا"، و اختتم: "قريبا نصيبي وقسمتك ٤.. ونتمنى من الله التوفيق".