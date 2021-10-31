الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو في أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو

أظهر استطلاع أجرته شركة "دايركت بولز"، ونشرت نتائجه اليوم الأحد، تزايد قوة أحزاب معسكر زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، وحصولها على 59 مقعدًا، وتراجع قوة الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية الحالية إلى 54 مقعدًا، وحصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد.
ووفقا للاستطلاع، فإن قوة معسكر نتنياهو، حال إجراء انتخابات الكنيست الآن، فسيحصل حزب الليكود على 35 مقعدًا، وشاس على 9 مقاعد، و"يهوديت هتوراة" على 8 مقاعد والصهيونية الدينية على 7 مقاعد.
وحسب الاستطلاع، ستوزع حصة الأحزاب المُشاركة في الحكومة الحالية كالتالي: "يش عتيد" 20 مقعدًا، "كحول لافان" 7 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "إسرائيل بيتنا" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، "تيكفا حداشا" 4 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، ويظهر الاستطلاع أن حزب "يمينا" برئاسة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، لن يتجاوز نسبة الحسم.
وقالت "دايركت بولز" إن جميع الاستطلاعات الداخلية التي أجرتها طوال الأشهر الأخيرة، تدل على أن حزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" ينكمشان معًا إلى 7 مقاعد فقط بدلًا من 13 في دورة الكنيست الحالية.
يُشار إلى أن المهمة الأساسية للحكومة الحالية تكمن في المصادقة على الموزانة العامة في الكنيست، قبل 14 نوفمبر المقبل، وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى ذلك الحين ستسقط الحكومة تلقائيًا.
وتسعى المُعارضة إلى طرح نزع الثقة عن الحكومة، الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتواجد فيه بينيت في اسكتلندا، لمشاركته في قمة المناخ. وتعتزم أحزاب الائتلاف مقاطعة التصويت على حجب الثقة، ورغم أن المعارضة ستحصل على أغلبية لنزع الثقة، إلا أن الحكومة لن تسقط، لأن إسقاطها يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.

رام الله فلسطين نتنياهو

رئيس التحرير

وائل لطفي

طه الذى رأى

الأكثر قراءة

نقابة الموسيقيين توقف أحمد سعد عن الغناء

بالهتافات والأعلام.. الجالية المصرية فى بريطانيا تستقبل الرئيس السيسى (صور)

القائم بعمل وزيرة الصحة: الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى توفير سيارات تطعيم المواطنين

خالد عبدالغفار: استيراد 26 مليون جرعة من لقاحات كورونا قريبًا

لحظة وصول الرئيس السيسي لأسكتلندا للمشاركة في «قمة تغير المناخ» (فيديو)

النيابة تكشف تفاصيل إعياء 47 سائحًا فى فندق بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عصفور المجذوب» والعقل الشعبى «المنجذب»

ماجد حبته

تغير المناخ.. مخاوف وطموحات

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

صور

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع يُظهر تزايد قوة معسكر نتنياهو في أسبوع تمرير الموازنة العامة الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق فى قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام