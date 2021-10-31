نقابة المهندسين بالوادي تكرم اسم النقيب الراحل عادل ربوح

عقدت نقابة المهندسين بمحافظة الوادي الجديد اليوم، اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لموازنة 2020.

وافتتحت الجمعية بالوقوف دقيقة حداد على روح المهندس عادل ربوح ثم تكريمًا له وتقديم درع النقابة تعبيرًا وشكرًا لمجهوداته لما قدمه من إنجازات عظيمة خلال فترة توليه رئاسة النقابة، تسلمها بالنيابة عن أسرته المهندس ماهر حسوبة المكلف بتسيير الأعمال لحين الانتخابات المقبلة.

وافتتح الاجتماع بكلمة المهندس ماهر حسوبة في وجود أعضاء مجلس النقابة ولفيف من مهندسي المحافظة.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة أبرزها جدول الأعمال وقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة قدمها المهندس أحمد سيف حافظ أمين عام النقابة.

كما قدم المهندس ناصر حنفي أمين الصندوق التقرير السنوي للموازنة العامة لعام 2020، وعرض وتجديد إنجازات النقابة خلال العام وخطة النقابة لعام 2021.

وتمت مناقشة الموضوعات المطروحة التي أسفرت عن الموافقة على ما جاء في اجتماع الجمعية العمومية السابق والموافقة على تقرير المهندس أمين الصندوق والمحاسب القانوني.

ساد الاجتماع روح الود والاحترام والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة لخدمة المهندسين.