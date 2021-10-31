الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فى أقرب وقت

وزير الخارجية الإماراتية
وزير الخارجية الإماراتية

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى العودة في أقرب وقت.

وفي وقت سابق قررت المملكة البحرينية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، التضامن مع السعودية، عبر استدعاء سفرائهم، وطرد السفراء اللبنانيين، مبررين ذلك بعدم معالجة لبنان الموقف العدائي تجاه السعودية، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وفقًا لبيانات الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها الجمعة: "حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز".

الإمارات خارجية الامارات السعودية أزمة جورج قرداحي جورج قرداحي

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عدو الفساد

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