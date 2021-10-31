الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لماذا شكر العاهل السعودى الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى؟

الملك سلمان بن عبدالعزيز-
الملك سلمان بن عبدالعزيز- العاهل السعودي

تضامنت عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع موقف المملكة العربية السعودية تجاه لبنان عبر استدعاء السفير السعودي، ومطالبة رحيل السفير اللبناني، في ضوء تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقررت المملكة البحرينية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، التضامن مع السعودية، عبر استدعاء سفرائهم، وطرد السفراء اللبنانيين، مبررين ذلك بعدم معالجة لبنان الموقف العدائي تجاه السعودية، وفقًا لبيانات الدول الثلاث.

شكر سعودي

قدم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، الشكر إلى كل من البحرين والكويت على موقفهما التضامني مع السعودية، بخصوص قرداحي.

وقال العاهل السعودي، إن ما اتخذته دولة الكويت من إجراءات تضامنية مع السعودية، تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة للملكة؛ يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأجرى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن تقديره لما اتخذته بلاده من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، مؤكدًا أنها تعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أن أمير دولة الكويت، اعتبر ما اتخذته بلاده من إجراءات؛ تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

كما أجرى الملك سلمان، اتصالًا هاتفيًا، بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، أعرب له فيه عن شكره؛ لتضامن بلاده مع المملكة، وأن إجراءاتها تعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي. 

واتهم جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، السعودية والإمارات بالاعتداء على اليمن؛ لتقرر المملكة استدعاء سفيرها من لبنان، ومطالبة السفير اللبناني لديها بالمغادرة.

وتبع السعودية البحرين والكويت والإمارات، حيث أعلنت تضامنها مع السعودية، ورفضها الشديد لتصريحات قرداحي، وقررت استدعاء سفرائها في لبنان ومطالبة سفراء لبنان لديها بالمغادرة.

مجلس التعاون الخليجي السعودية أزمة جورج قرداحي الاعلامي جورج قرداحي جورج قرداحي

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