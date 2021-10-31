الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التيار الصدري: الحكومة العراقية الجديدة وزارة تنفيذ مشروعات وخدمات

الحكومة العراقية
الحكومة العراقية

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم، أن الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات.

الوضع السياسي في العراق

وذكرت الهيئة السياسية في بيان أن "الربيعي استقبل السفير الياباني في العراق كوتارو سوزوكي في مقر الهيئة ببغداد، وأن اللقاء جاء للتباحث حول مجريات الوضع السياسي في العراق ونجاح العملية الانتخابية في العراق".

عمل الحكومة العراقية

وقال الربيعي، بحسب البيان، أن "القادم سيكون افضل بوجود حكومة تؤمن بإجراءات نزيهة وشفافة يعتمد عليها في عمل الحكومة العراقية وضرورة دعم استقرار البلاد وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب في الإصلاح".

الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات

وأضاف أنه "جرى بحث التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم من قبل الحكومة اليابانية لجهود الحكومة العراقية في جميع المجالات لكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة تنفيذ مشاريع وخدمات"، مشددا على "أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار".

العراق ذو سيادة دون تدخلات

من جانبه بين السفير الياباني أنه: "نتفق على ما أشار اليه مقتدى الصدر ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في أن يكون العراق ذو سيادة دون تدخلات خارجية"، مضيفاً: "إننا نسعى إلى تعميق العلاقات مع الحكومة الجديدة".

العراق الحكومة العراقية للتيار الصدري نصار الربيعي اليابان

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وائل لطفي

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