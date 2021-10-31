اليمن تطالب المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الحرب الحوثية التي تستهدف المدنيين

طالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤوليتهم في إيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف الأطفال والمدنيين والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي استهدفت حيا سكنيا في محافظة تعز.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية بحق المدنيين، أمس السبت، بمنطقة الكمب مديرية صالة محافظة تعز، موضحة أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها المليشيا أسفرت عن سقوط 6 مدنيين، منهم 3 أطفال شهداء من أسرة واحدة

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، و ترقى إلى جرائم حرب ضد الانسانية سينال مرتكبها العقاب وسيتم ملاحقتها محلياً ودولياً حتى ينال عقابه.

وعلى سياق آخر.. أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية( واس)، "أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته".

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.