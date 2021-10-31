إحصائية رسمية: التوك توك «بلا تراخيص» فى 6 محافظات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة مركبات التوك توك المرخصة على مستوى الجمهورية، وفقًا لآخر تحديث فى 31 -12-2020، والبالغ عددها 274.984 ألف مركبة توك توك، وتركز العدد الأكبر منها بمحافظات الدلتا.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى خلو 6 محافظات من مركبات توك توك مرخصة، وهى: القاهرة، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد وجنوب سيناء، بينما جاءت محافظة الدقهلية فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد مركبات التوك توك المرخصة بنحو 44.078 توك توك، يليها محافظة الجيزة بعدد 27.650 توك توك، ثم محافظة البحيرة بعدد 24.256 توك توك، ومحافظة كفر الشيخ بعدد 23.762 توك توك، محافظة الغربية بعدد 22.141 توك توك.

وبلغ عدد مركبات التوك توك المرخصة بمحافظة القليوبية 18.460 مركبة، محافظة المنيا 16.862 توك توك، محافظة أسيوط 14.827 توك توك، محافظة سوهاج 10.261 توك توك، محافظة المنوفية 9.983 توك توك، محافظة الإسماعيلية 5.456 توك توك، محافظة أسوان 3.463 توك توك.

يشار إلى أن إجمالى عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية يبلغ 10.8 مليون مركبة بنهاية شهر ديسمبر الماضى مقابل 11.5 مليون مركبة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.1%، وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى بعدد 3.9 مليون مركبة بنسبة 36%، يليها المحافظات الحضرية بعدد 3.4 مليون مركبة بنسبة 31.2%، ثم محافظات الوجه القبلى فى المرتبة الثالثة بعدد 3.2 مليون مركبة بنسبة 29.9% ومحافظات الحدود فى المرتبة الأخيرة بعدد 309.1 ألف مركبة بنسبة 2.9% من إجمالى المركبات فى 31-12-2020.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22% ومحافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9% ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثانية بعدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3%، وجاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4% من إجمالى المركبات.