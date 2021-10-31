الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد دولى يتفقد منظومة معالجة مصرف بحر البقر

مصرف بحر البقر
مصرف بحر البقر

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد دولي من المسئولين والمتخصصين في مجال الري لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة.

وبدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لتصبح صالحة للري وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بالعالم وتم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 في اليوم من مياه الصرف الزراعي للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي بمناطق شمال ووسط سيناء.

القوات المسلحة الهيئة الهندسية مصرف بحر البقر

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عدو الفساد

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