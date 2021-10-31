الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكثف الحملات على محلات وثلاجات عرض وبيع اللحوم والدواجن

اللحوم
اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت  التقارير الواردة من مديريات  الطب البيطري بالمحافظات حصلت عليها "الدستور"، إلى الهيئة، أن الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3030 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 10 محاضر.

وقالت التقارير إنه قد قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأظهرت التقاريرالواردة من المديريات بأن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 3 ألاف و410  رؤس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور 234 ألف و250 طائر داخل المجازر المعتمدة، من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدعم المربين لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

الزراعة تكثف الحملات على محلات وثلاجات عرض وبيع اللحوم والدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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