كوريا الجنوبية تسجل 2061 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 2061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 364 ألفا و 700حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2849



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ41.13 مليون شخص، أو نحو 1ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.



وحصل نحو 38.66 مليون شخص، أو 75.3 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

وعلى صعيد آخر، تعهد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم، بأن تعزز بلاده من إنتاجها من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أجل توزيع اللقاحات بشكل عادل في الدول النامية لمواجهة الموجة الجديدة من الجائحة.

وأشار المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب)- إلى أن مون أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في اليوم الأول من القمة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال مون إنه "لن يكون هناك أي إجراءات يمكنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا إذا تم إمداد كل دول العالم بكميات كافية من اللقاحات، حيث تنتج كوريا الجنوبية 4 لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا تُعتبر جميعها آمنة وفعالة ضد العدوى".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.