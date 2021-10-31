اليوم.. محاضرة «أسباب الأمراض ووسائل علاجها فى مصر القديمة» بمكتبة الإسكندرية

يُنظم متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب، جامعة حلوان، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، محاضرة أونلاين بعنوان «أسباب الأمراض ووسائل علاجها في مصر القديمة».

وتُلقي المحاضرة الدكتورة ليلى ممدوح عزام، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.

‎وتُلقي محاضرة «أسباب الأمراض ووسائل علاجها في مصر القديمة»، الضوء على ممارسة المصريين القدماء الطب منذ عصورهم الأولى، والتقدم العظيم الذي حققوه في هذا مجال. فترجع تاريخ أول وثيقة طبية في مصر القديمة إلى عهد الملك دن رابع ملوك الأسرة الأولى، كما روي مانيتون أن الملك جرقد ألف كتبًا في علم التشريح كانت ولا تزال موجودة في العهد الذي عاش فيه هذا المؤرخ. وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي حققه المصريون فى الطب، إلا أنه قد اقترن في بعض أطواره بالسحر؛ ولذلك اسـتخدم المصريون القدماء العقاقير الطبية أو التعاويذ السحرية أو الاثنين معًا في علاج الأمراض.

وانقسمت الأمراض في مصر القديمة إلى نوعين. الأول، الأمراض الظاهرة، مثل الكسور والجروح، والتي كانت تعالج بالعقاقير الطبية. والثاني، الأمراض الخفية التي لا يعرف سببًا ظاهرًا لها مثل الحمى، والصداع، والأمراض الباطنية، وكانت تعالج في معظم الأحيان بالتعاويذ السحرية، وقد أرجع القدماء أسباب الأمراض الخفية إلى عقاب الآلهة أو إلى وجود عفريت في جسم المريض.

ــ "فن الإلقاء والتأثير" ببيت السناري

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء نفس اليوم، ورشة عمل مجانية للنشء والشباب تحت عنوان "فن الإلقاء والتأثير" وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتدور الورشة حول التعريف بفن الإلقاء وأساسياته وأنواعه، مع التركيز على الالقاء الشعري من خلال تعلم مهارات قراءة النصوص الشعرية بشكل جيد وإيصال الكلام والتلفظ به على وجه سليم، وكذلك شحن الكلمات بالانفعالات والاحاسيس لتجسيد الفكرة والعبارات والمعاني.

ويصاحب الورشة تدريب على إلقاء بعض المقاطع الشعرية بالفصحى والعامية، وكيفية جذب انتباه الجمهور والتأثير في السامعين والمشاهدين، بالإضافة إلى كيفية نقل الأفكار بشكل واضح ومحدد.

تدير الورشة الكاتبة إيمان الميهي؛ وهي شاعرة عامية مصرية، صدر لها ديوان بعنوان "فردة حلق"، وديوان اخر بعنوان "الطرف الباين م الجنة".

وقد شاركت إيمان الميهي في العديد من الفعاليات والمهرجانات الشعرية منذ 2006 حتى الآن، ولها العديد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية وعدد من القصائد المنشورة في جرائد ورقية وإلكترونية.

وتهدف ورشة "فن الإلقاء والتأثير"، إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية، فالشخص الذي لديه مهارات فن الإلقاء يستطيع أن يعرض الأفكار بشكل هادئ، ويجد لنفسه نافذه اجتماعية كبيرة للتواصل مع الآخرين بشكل هادئ وبسيط، وكذلك زيادة الثقة بالنفس، حيث يساعد استخدام فن الإلقاء بشكل جيد على تحقيق الأهداف الاجتماعية والمهنية.