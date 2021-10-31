إيران: إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم إلكترونى على محطات الوقود

أشارت إيران إلى احتمال وقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن التحقيق الفني لم يكتمل بعد.

وقال رضا جلالي قائد الدفاع المدني الإيراني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني: "ما زلنا غير قادرين على القول جنائيا، لكنني أعتقد من الناحية التحليلية أن النظام الصهيوني (إسرائيل) والأمريكيين وعملاءهم هم من نفذوه (الهجوم الإلكتروني)".

وقالت إيران في السنوات القليلة الماضية إنها في حالة تأهب قصوى لاحتمال تعرضها لهجمات عبر الإنترنت، والتي تنحي باللوم فيها على خصميها اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الوقت نفسه اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إيران بمحاولة تعطيل واقتحام شبكاتها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي، إن الهجوم الإلكتروني الذي عطل بيع البنزين المدعوم بشدة في البلاد كان يهدف إلى "إثارة فوضى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 156 حالة وفاة و9096 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز خمسة ملايين و877 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 125519 حالة وفاة.



وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز خمسة ملايين و443 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وتراجعت أعداد الوفيات والإصابات بالبلاد خلال الأسابيع الماضية، وأرجع خبراء الصحة الأمر إلى وصول لقاحات من الخارج وتطوير لقاحات في الداخل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.