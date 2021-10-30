السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا مع ممثل منظمة الصحة العالمية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع ممثل الصحة العاليمة

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، بحضور عدد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمى للمدن" الذى تستضيفه مدينة الأقصر على مدار يومى ٣٠ و٣١ أكتوبر الجارى.

تناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" الذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم ٧٠ مدينة ملتزمة بالحفاظ على الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.  

والبرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية " بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز" ، وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدًا من ١٤ تدخلاً سياسياً مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والاصابات بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان. 

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واختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء والتى تشمل وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة. 

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة على أتم استعداد للعمل على التدخلات الأخرى المختلفة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والمدن الصحية مثل سلامة الطرق والهواء النظيف.

كما أعرب محافظ القاهرة عن تقديره للتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية وعن التزام محافظة القاهرة بتحسين البيئة وتصحيح السلوكيات لتعزيز الصحة.

تناول اللقاء أيضًا مناقشة أهمية دور الشباب في صنع القرار والدعوة إلى تحقيق المدن الصحية وتعزيز الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030.

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كما التقى محافظ  القاهرة خلال المؤتمر بعدد من خبراء المنظمة منهم الدكتورة ضياه سامينارسيه كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتنوع الاجتماعي والشباب.

ومن المخطط أن يلتقي محافظ القاهرة خلال المؤتمر بعدد آخر من خبراء منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر اليوم العالمي للمدن حدثًا عالميًا، ويعقد هذا العام تحت شعار "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، وتتمثل أهدافه الرئيسية في زيادة الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإلهام العمل المناخي الفعال على المستوى المحلي لبناء المرونة المناخية في المدن والمناطق الحضرية.

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