إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية في مشاجرة كلية الحقوق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة بين طالبين أمام بوابة كلية الحقوق بالمجمع النظري بجامعة الإسكندرية بالشاطبي، ما أدى إلى حالة من الاستياء لما قام به الطلاب وجرح أحدهم أمام الحرم الجامعي.

وأصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تعليمات باتخاذ اللازم تأديبيًا لأطراف المشاجرة التي وقعت بين طالبين بالجامعة اليوم، بخلاف التحقيقات التي تتم بمعرفة قسم شرطة باب شرقي وكذا نيابة باب شرقي كإجراء تأديبي تقوم به الجامعة.

تفاصيل المشاجرة

تعود المشاجرة بحسب التحقيقات، مساء السبت، حيث نشبت مشادة كلامية خارج نطاق الحرم الجامعي بشارع سوتير أمام أحد محال المأكولات بين محمد جمعة متولي بالفرقة الأولي بكلية الحقوق وأحمد رمضان عوض موسى الحوفي، الفرقة الثانية بكلية الآداب، وشقيقه محمد وشخص ثالث غير معلوم، وانتهت المشادة عقب ذلك.

وتجددت المشادة بعد فترة أمام بوابة كلية الحقوق المطلة على شارع «سوتير» من الخارج وتطورت لمشاجرة قام على اثرها طالب الحقوق بضرب أحمد رمضان مستخدمًا آلة حادة (كَتَر)، أدي لإصابته بجرح قطعي أسفل الذقن وسحجة بإحدى الذراعين وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي للبوابة إلا أن أمن الكلية منع دخوله حيث لم يكن معلومًا أنه طالب بالكلية كونه طالبًا مستجدًا بالفرقة الأولي.

بناءً على ذلك، قام الأمن بغلق البوابة حيث كان يوجد عدد كبير من الأفراد بالشارع خشية دخول هؤلاء للكلية وامتداد المشاجرة داخل الحرم الجامعي.

عقب ذلك، قام طالب كلية الآداب ومن معه بالتعدي بالضرب على طالب الحقوق بالأيدي والكرسي الخشبي، نتج عنه سحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

وحضر على الفور معاون مباحث قسم شرطة باب شرقي، وتمكن من ضبط طالب الحقوق والسيطرة على الموقف واصطحابه ومعه عدد آخر من المشاركين في المشاجرة إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، بينما تم نقل طالب الآداب المصاب إلى المستشفي الرئيسي الجامعي «الميري»، حيث إنه مصاب بجرح قطعي أسفل الذقن أبعاده 20 سم5xسم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له.

تحرر عن الواقعة محضر بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ عرضه بالمتهم الأول طالب كلية الحقوق على النيابة.