مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بحلوان

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنطقة العزبة القبلية بمدينة حلوان، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الضحية.

ورد بلاغ للعقيد أحمد شربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية مفاده سقوط شاب من الطابق الخامس.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شاب يدعى معتز، ونقل للمستشفى العام لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بعد مرور يوم متأثرًا بإصابته البالغة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة منزله ولا يوجد شهبة جنائية حول الحادث.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمروا بتحرير المحضر اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.