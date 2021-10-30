ماس كهربائي وراء اندلاع حريق شقة سكنية بالخليفة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول حريق نشب بشقة سكنية، بمنطقة الخليفة، أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر؛ كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على تفاصيلها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية، وتفحم محتوياتها، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.