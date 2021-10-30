السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء اندلاع حريق شقة سكنية بالخليفة

حريق شقة
حريق شقة

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئي، حول حريق نشب بشقة سكنية، بمنطقة الخليفة، أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر؛ كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على تفاصيلها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية، وتفحم محتوياتها، بدائرة قسم شرطة الخليفة.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تقرير المعمل الجنائي المبدئي حريق نشب بشقة شقة سكنية منطقة الخليفة اندلاع الحريق ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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