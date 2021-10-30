خارجية قطر تستغرب تصريحات «قرداحي» وتطالب بعدم الزج بلبنان في أزمات خارجية

أعربت، وزارة الخارجية القطرية، السبت، عن استغرابها الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

واعتبر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر في بيان مساء اليوم عبر موقعه الوزارة أن موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء.

وأضاف البيان: "كان حريّا بقرداحي عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

الكويت توضح موقفها نحو لبنان

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، إن لبنان لم يتخذ الإجراءات اللازمة لردع عمليات التهريب المستمرة للمخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وقررت دولة الكويت استدعاء سفيرها في لبنان، وطالبت السفير اللبناني لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وأضافت الخارجية الكويتية: "قرارنا حول لبنان جاء بعد عدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي".

موقف السعودية من لبنان

وقررت حكومة المملكة العربية السعودية، استدعاء السفير السعودي في لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وإقرار وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانٍ أمس: "حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز".

وأضافت: "حرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".