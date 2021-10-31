كيف احتفل نجوم هوليوود بعيد «الهالوين»؟ (صور)

الهالوين هو احتفال سنوي يقام في مختلف بلدان العالم، وعادة ما يكون في 31 أكتوبر، ويحتفل بذكرى الموتى، وهو ما قد يبدو كئيبًا، ولكنه في الواقع يمكن أن يكون مليئًا بالمرح، ونعرض لكم في السطور التالية كيف احتفل نجوم بوليود بعيد الهالوين وفقًا لموقع “elle”.

كلوي بيلي

أثارت مغنية آر آند بي ضجة كبيرة مع هذا الزي الإبداعي، وهي ترتدي زي شخصية أنجلينا جولي من فيلم Shark Tale لعام 2004 .

إيرينا شايك



أمضت إيرينا أقل من 10 ثوانٍ في إثارة الفزع في عيد الهالوين بدماء مزيفة على وجهها ورقبتها، وقالت إنها أمضيت 24 ساعة فقط في لندن، لذا توجهت إلى المدينة مع مصمم بربري ريكاردو تيسكي.

علي فيدوتوفسكي

كتب نجم عضو Bachelor Nation على إنستجرام: "يا إلهي لا يمكننا الانتظار لاستضافة الضيوف"، وشارك صورة له هو وعائلته أثناء الإستضافة".

جيني فارلي

قامت نجمة جيرسي شور وعائلتها بتقليد شخصياتهم المفضلة من شيتس كريك.

جانا كرامر

كتبت مضيفة البودكاست علي إنستجرام: “أنها ذاهبة مع طفليها للاحتفال بالهالوين”.

ميراندا كير

عانت النجمة من أيام قاسية قبل عيد الهالوين لكنها قررت الاحتفال بها.

جوناثان سكوت وزوي ديشانيل



أثناء الاحتفال بالهالوين ارتدي الزوجان زي فيلم Halloween Horror Nights

ميجان ثاي ستاليون

شاركت ميجان إطلالتها الحاصة بالهالوين علي إنستجرام.



ارييل وينتر

استعدت عائلة النجم أرابيل وينتر لليالي الرعب في الهالوين في أستديوهات هوليوود.

دريك

تحول نجم الراب إلي راعي بقر لحفلة عيد ميلاده في لوس أنجلوس يوم 23 أكتوبر.

ترافيس باركر وكورتني كارداشيان

سادي روبرتسون وكريستيان هوف

كتبت سادي على إنستجرام إنها تحتفل بالهالوين وهي ترتدي ملابس زوجها بيتر بان.

توري هجاء

تتمتع الممثلة توري هجاء بمظهر هالوين جيد في في كالاباساس بكاليفورنيا.

دوريت كيمسلي

تتحول نجمة The Real Housewives of Beverly Hills إلى نسخة طبق الأصل من باريس هيتوت بمشاعدة مصفف الشعر الخاص بها وفنان الماكياج.

كايل ريتشاردز

شاركت نجمة Real Housewives of Beverly Hills زيها الخاص الهالوين علي إنستجرام.