الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف احتفل نجوم هوليوود بعيد «الهالوين»؟ (صور)

ميراندا كير
ميراندا كير

الهالوين هو احتفال سنوي يقام في مختلف بلدان العالم، وعادة ما يكون في 31 أكتوبر، ويحتفل بذكرى الموتى، وهو ما قد يبدو كئيبًا، ولكنه في الواقع يمكن أن يكون مليئًا بالمرح، ونعرض لكم في السطور التالية كيف احتفل نجوم بوليود بعيد الهالوين وفقًا لموقع “elle”.

 

كلوي بيلي ، لولا ، حكاية القرش ، عيد الهالوين 2021

كلوي بيلي
أثارت مغنية  آر آند بي ضجة كبيرة مع هذا الزي الإبداعي، وهي ترتدي زي شخصية أنجلينا جولي  من فيلم Shark Tale لعام 2004 .

إيرينا شايك ، المشاهير هالوين

إيرينا شايك


أمضت إيرينا أقل من 10 ثوانٍ في إثارة الفزع في عيد الهالوين بدماء مزيفة على وجهها ورقبتها، وقالت إنها أمضيت 24 ساعة فقط في لندن، لذا توجهت إلى المدينة مع مصمم بربري ريكاردو تيسكي.

 

عيد الهالوين 2021 ، علي فيدوتوسكي

علي  فيدوتوفسكي
  كتب نجم عضو Bachelor Nation على إنستجرام: "يا إلهي لا يمكننا الانتظار لاستضافة الضيوف"، وشارك صورة له هو وعائلته أثناء الإستضافة". 

عيد الهالوين 2021 ، جووو

 

جيني  فارلي
 قامت نجمة جيرسي شور وعائلتها بتقليد شخصياتهم المفضلة من شيتس كريك.

جانا كرامر ، عيد الهالوين 2021

 

جانا كرامر

كتبت مضيفة البودكاست علي إنستجرام: “أنها ذاهبة مع طفليها للاحتفال بالهالوين”.

ميراندا كير ، عيد الهالوين 2021

 

ميراندا كير

عانت النجمة من أيام قاسية قبل عيد الهالوين لكنها قررت الاحتفال بها.

جوناثان سكوت ، زوي ديشانيل ، نجوم يحتفلون بعيد الهالوين 2021

جوناثان سكوت وزوي ديشانيل


أثناء الاحتفال بالهالوين ارتدي الزوجان زي فيلم  Halloween Horror Nights

ميغان ثاي ستاليون ، إنستغرام

ميجان ثاي ستاليون

شاركت ميجان إطلالتها الحاصة بالهالوين علي إنستجرام.

أرييل وينتر ، النجوم يحتفلون بعيد الهالوين 2021


ارييل وينتر

استعدت عائلة النجم أرابيل وينتر  لليالي الرعب في الهالوين في أستديوهات هوليوود.

دريك ، عيد الهالوين 2021

دريك 

تحول نجم الراب إلي راعي بقر لحفلة عيد ميلاده في لوس أنجلوس يوم 23 أكتوبر.

ترافيس باركر وكورتني كارداشيان

 

سادي روبرتسون ، النجوم يحتفلون بعيد الهالوين 2021

سادي روبرتسون وكريستيان هوف

 كتبت سادي على إنستجرام إنها تحتفل بالهالوين وهي ترتدي ملابس زوجها بيتر بان.

توري سبيلينج ، النجوم يحتفلون بعيد الهالوين 2021

توري هجاء 

تتمتع الممثلة توري هجاء بمظهر هالوين جيد في   في كالاباساس بكاليفورنيا.

دوريت كيمسلي ، النجوم يحتفلون بعيد الهالوين 2021

دوريت كيمسلي

 تتحول نجمة The Real Housewives of Beverly Hills إلى نسخة طبق الأصل من باريس هيتوت بمشاعدة مصفف الشعر  الخاص بها وفنان الماكياج.

احتفال النجوم بعيد الهالوين 2021 ، كايل ريتشاردز

كايل ريتشاردز

شاركت  نجمة Real Housewives of Beverly Hills  زيها الخاص الهالوين علي إنستجرام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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