ارتدتها أكثر من مرة: نظرة على أزياء زوجة أمير بريطانيا (صور)

تعرف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بملابسها الأنيقة والفخمة، ودائمًا ما تلفت أزياءها الأنظار، ومع كونها دوقة كامبريدج وزوجة أمير البلاد البريطاني الأمير هاري، تعيد كيت ميدلتون ارتداء نفس الزي مرتين أيضًا، وفيما يلي أبرز المرات التي أعادت فيها كيت ميدلتون ارتداء نفس الزي وفقا لموقع STYLE.

فستان ألكسندر ماكوين

ظهرت كيت بهذا الفستان لأول مرة في 2011 في حفل BAFTA في لوس أنجلوس وكان هذا الحفل بمثابة أول حدث لهوليوود للأمير ويليام كزوجين، وارتدت دوقة كامبريدج نفس الفستان، مع حزام لامع، في حفل جائزة إيرثشوت في لندن في أكتوبر 2021.

زي دولتشي أند جابانا

شوهدت كيت وهي ترتدي مجموعة D&G أثناء حضورها مؤتمر Mental Health In Education في لندن، و بعد مرور عام، ارتدت نفس الزي خلال برنامج المستشفى التابع لمعرض الصور الوطني.

فستان جيني باكهام

ارتدت ميدلتون الفستان الأزرق اللامع لأول مرة، خلال جولتها عام 2016 في الهند، وشوهدت في نفس الفستان من تصميم جيني باكهام في أوائل عام 2020 ، أثناء استضافتها حفلًا لمؤسسة Place2Be الخيرية.

فستان إلكسندر ماكوين

وارتدت كيت ميدلتون هذا الفستان في حفل تعميد الأميرة شارلوت في 15 يوليو 2015، ثم أعادت ارتداءه مرة أخرى، في الذكرى المئوية لمعركة باشنديل في 30 يوليو 2017 في بلجيكا.

فستان المعطف من كاثرين ووكر

ارتدت دوقة كامبريدج معطف علي شكل فستان خلال جولة في أستراليا في عام 2014 ثم أرتدت الثوب مرة أخرى في حفل تشيلسي فلاور في عام 2016 .

زي آخر من إلكسندر ماكوين

ارتدت كيت ميدلتون نفس الزي في حفل لتعميد الأمير جورج في 2013، وحفلة في الحديقة عام 2016.

معطف هوبز

شوهدت دوقة كامبريدج وهى ترتدي المعطف الأخضر في عيد القديس باتريك عام 2014 وأثناء زيارتها إلى وايت هورس يوكون في عام 2016.

معطف فستان أليكساندر ماكوين الأزرق

ارتدت الدوقة هذا الزي في فعاليات الاحتفال بالذكرى 75 لفرقة سلاح الجو الملكي البريطاني في 7 فبراير 2016، كما ارتدت نفس المعطف في 10 أبريل 2014، أثناء حضورها خدمة إكليل الزهور في النصب التذكاري للحرب في ساحة سيمور في نيوزيلاندا.