الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ارتدتها أكثر من مرة: نظرة على أزياء زوجة أمير بريطانيا (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعرف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بملابسها الأنيقة والفخمة، ودائمًا ما تلفت أزياءها الأنظار، ومع كونها دوقة كامبريدج وزوجة أمير البلاد البريطاني الأمير هاري، تعيد كيت ميدلتون ارتداء نفس الزي مرتين أيضًا، وفيما يلي أبرز المرات التي أعادت فيها كيت ميدلتون ارتداء نفس الزي وفقا لموقع STYLE.

كيت ميدلتون

فستان  ألكسندر ماكوين

ظهرت كيت بهذا الفستان لأول مرة في 2011 في حفل BAFTA في لوس أنجلوس وكان هذا الحفل بمثابة أول حدث لهوليوود للأمير ويليام كزوجين، وارتدت دوقة كامبريدج نفس الفستان، مع حزام لامع، في حفل جائزة إيرثشوت في لندن في أكتوبر 2021.

كيت ميدلتون ، مظهر معاد تدويره

زي دولتشي أند جابانا 

شوهدت كيت وهي ترتدي مجموعة D&G أثناء حضورها مؤتمر Mental Health In Education في لندن، و بعد مرور عام، ارتدت نفس الزي خلال برنامج المستشفى التابع لمعرض الصور الوطني.

كاثرين ، دوقة كامبريدج ، كيت ميدلتون ، نظرة إعادة التدوير

فستان جيني باكهام

ارتدت ميدلتون الفستان الأزرق اللامع لأول مرة، خلال جولتها عام 2016 في الهند، وشوهدت في نفس الفستان من تصميم جيني باكهام في أوائل عام 2020 ، أثناء استضافتها حفلًا لمؤسسة Place2Be الخيرية.

كيت ميدلتون

فستان إلكسندر ماكوين

وارتدت كيت ميدلتون هذا الفستان في حفل تعميد الأميرة شارلوت في 15 يوليو 2015، ثم أعادت ارتداءه مرة أخرى، في الذكرى المئوية لمعركة باشنديل في 30 يوليو 2017 في بلجيكا.

كيت ميدلتون ، كاثرين دوقة كامبريدج ، Recycled Looks

فستان المعطف من كاثرين ووكر

ارتدت دوقة كامبريدج معطف علي شكل فستان خلال جولة في أستراليا في عام 2014  ثم أرتدت الثوب مرة أخرى في حفل تشيلسي فلاور في عام 2016 .

كيت ميدلتون ، كاثرين ، دوقة كامبريدج ، Recycled Looks

زي آخر من إلكسندر ماكوين

ارتدت كيت ميدلتون نفس الزي في حفل لتعميد الأمير جورج في 2013، وحفلة في الحديقة عام 2016.

كيت ميدلتون ، كاثرين ، دوقة كامبريدج ، Recycled Looks

معطف هوبز

شوهدت دوقة كامبريدج وهى ترتدي المعطف الأخضر في عيد القديس باتريك عام 2014 وأثناء زيارتها إلى وايت هورس  يوكون في عام 2016.

كيت ميدلتون ، دوقة كامبريدج

معطف فستان أليكساندر ماكوين الأزرق

ارتدت الدوقة هذا الزي في فعاليات الاحتفال بالذكرى 75 لفرقة سلاح الجو الملكي البريطاني في 7 فبراير 2016، كما ارتدت نفس المعطف في 10 أبريل 2014، أثناء حضورها خدمة إكليل الزهور في النصب التذكاري للحرب في ساحة سيمور في نيوزيلاندا.

كيت ميدلتتون دوقة كامبريدج ازياء العائلة المالكة أزياء كيت ميدلتون التي أرتدتها أكثر من مره كيت وويليام

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وائل لطفي

عدو الفساد

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