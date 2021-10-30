السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمة بقتل والدها بمساعدة خطيبها للنيابة: «بيعاملني وحش»

المتهمة
المتهمة

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقاتها مع فتاة وخطيبها، لاتهامهما بقتل والدها، داخل مسكنه في منطقة كفر العلو بحلوان بمحافظة القاهرة. 

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، فوضعت خطة للتخلص منه بمساعدة خطيبها.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها أنها بالاتفاق مع خطيبها قامت بدس أقراص مخدرة في الشاي لوالدها مما أدى لوفاته.

وكان بلاغ قد ورد لرئيس مباحث حلوان منذ شهرين مفاده العثور على جثة المواطن "م. ح" متوفى داخل شقته وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات في جسد المتوفي، ولم يشتبه ضباط المباحث في وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه. 

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود شبهة جنائية حول الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية 19 سنة بالاشتراك مع خطيبها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

نيابة حوادث حلوان منطقة كفر العلو قتل والدها

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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