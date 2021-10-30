السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجازاة رئيس وحدة محلية بالمنوفية لتدنى مستوى النظافة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مجازاة رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الناعورة بخصم يوم من راتبه لتدني مستوى النظافة بالقرية وتقصيره في أداء مهام عمله المكلف بها.

جاء ذلك خلال عودته من جولته الميدانية بمركز ومدينة الشهداء، لتفقد ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد محافظ المنوفية أحد المواقع غير المستغلة على تغطية إحدى الترع بجوار موقف زاوية الناعورة وعلى الفور، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء، بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لإعداد تصور لإقامة أكشاك نموذجية لتوفير فرص عمل للشباب وإضفاء مظهر جمالي بديل للأكشاك العشوائية بالمنطقة.

واستمع المحافظ لشكاوى عدد من أصحاب الوكالات التجارية، ووجه بعقد لقاء معهم مساء اليوم بمكتبه لبحث إمكانية إقامة سوق نموذجية، مجمع للوكالات التجارية بأسعار إيجارية مخفضة وتساهم في توفير فرص عمل.

وخلال تفقده، أجرى محافظ المنوفية اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الرى، كلفه بسرعة تطهير ورفع المخلفات بترعة النعناعية بمنطقة نادر أمام مستشفى الحميات حفاظًا على المظهر العام والصحة العامة للمواطنين.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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