مجازاة رئيس وحدة محلية بالمنوفية لتراكم القمامة وتدني مستوى النظافة

وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون رئيس مدينة الشهداء محاسب مجدي رياض، بضرورة عمل صيانة لكافة معدات الحملة بصفة دورية وكذا عمل صيانة ورفع كفاءة لصناديق القمامة القديمة واستغلالها وتوزيعها على الشوارع مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة، وخلال جولته قرر محافظ المنوفية مجازاة رئيس الوحدة المحلية لكفر عشما بخصم 3 أيام من راتبه لوجود تراكمات للقمامة وتدنى مستوى النظافة.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب كفر عشما عبارة عن دورين وعدد 2 ملعب أحدهم ملعب خماسى ومكاتب إدارية وغرفة تنس وصالات ألعاب رياضية ، حيث تم الإنتهاء من تشطيبات الواجهات والهيكل الخرسانى وأعمال توصيلات الكهرباء ، وجارى الإنتهاء من الأعمال الداخلية لمركز الشباب، فيما تضمنت الجولة تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالوحدة الصحية بطب الأسرة بكفر عشما على مساحة 580 مترًا، عبارة عن أرضى ودورين وجارى تنفيذ أعمال الأساسات والقواعد الخرسانية ، كما تفقد المحافظ مقر الإسعاف بكفر عشما على مساحة 100 متر دور واحد وجارى تنفيذ أعمال الأساسات والقواعد الخرسانية ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لإستغلال مقر الوحدة الصحية وذلك ضمن خطة المحافظة لاستغلال الأصول الغير مستغلة.

هذا وشملت الجولة تفقد محافظ المنوفية مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بكفر عشما.

كما تم المرور على جميع المشروعات القائمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز الشهداء، ومتابعة نسب التنفيذ بها والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتسليم المشاريع بموعدها المحدد.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.