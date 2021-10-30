9187 مخالفة لمواطنين لم يلتزموا بقرار الوقاية من كورونا

حررت الجهات المختصة 9187 محضر لأشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9152 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 979 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 275 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1600 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

وأصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرارًا بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير الماضي، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

ويسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقًا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ وسائل النقل العامة والخاصة الممثلة في التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات، كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.

ولفت إلى أنّ سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، إضافة إلى ركاب التوك توك وسائقه فهم أيضا ملزمون بارتداء الكمامة.

وأوضح سعد أنّ السيارات الخاصة غير ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق قانون الالتزام بالكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، موضحًا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قراراتها بالتشديد في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل حسم بمختلف الأماكن للحفاظ على سلامة الجميع.