السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: 21543 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات
المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و580663 بعد تسجيل 21543 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95696 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

و علي صعيد آخر ، ذكر تقرير إعلامي أن ثمانية من نزلاء دار للمسنين في ألمانيا توفوا بعد تفشي فيروس كورونا بالدار الواقعة بولاية براندنبورج.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، أكد مكتب الصحة بدائرة بارنيم لإذاعة برلين براندنبورج اليوم أن مجموع نزلاء الدار ببلدة شورفهايده على نهر فيربيلين سي وعددهم 42 مسنا إلى جانب 15 من العاملين بالدار أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.
 

وقالت المسؤولة الطبية هايكه تساندر للإذاعة: "إنه وضع غير موات للغاية داخل هذه الدار، لأن النزلاء يتلقون  التطعيم بشكل جيد عادة، إلا أن الموظفين لديهم معدل تطعيم منخفض نسبيا".
 

وأضافت قائلة: "في هذه المنشأة تبلغ نسبة التطعيم حوالي 50%".

وأخبرت تساندر الإذاعة أن هذا ينطوي على مخاطر متزايدة، مضيفة بالقول: "وقد ظهر ذلك أيضا الآن".
 

وبدت تساندر "غير سعيدة"، لأن التطعيمات في مرافق الرعاية ما تزال تطوعية.
 

وأضافت تساندر القول: "بالنسبة لي هذا له علاقة بالتوجه المهني".

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