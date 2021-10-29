مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة،: الكل مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تتابع وفاء حركة "طالبان" بالوعود والالتزامات ، مؤكدا على أن الجميع مهتم باستقرار الوضع في أفغانستان.

وقال نيبينزيا، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، إن الجميع يحاول حل مشكلة أفغانستان اليوم، والأهم هو تحقيق الاستقرار في هذا البلد.

وأضاف نيبينزيا: "نحن نريد الاستقرار في أفغانستان، ونريد أن نرى كيف تفي سلطات الأمر الواقع بوعودها التي أطلقتها، ومن بينها الأمور التي تثير قلقنا مثل حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات".