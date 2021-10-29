المخابرات الأمريكية: كورونا لم يطور كسلاحا بيولوجيا

أكدت المخابرات الوطنية الأمريكية، اليوم، أن فيروس كورونا المستجد لم يتم تخليقه باعتباره سلاحا بيولوجيا، مضيفة أن هناك أكثر من منشأ محتمل لفيروس كورونا.

وأوضحت في تقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، قدمه اليوم كتقييم لأجهزة المخابرات الأمريكية نُزعت عنه السرية بشأن منشأ كوفيد-19-، أن فيروس كورونا ظهر بشكل محدود في نوفمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين صينيين لم يعرفوا شيئا عن كورونا قبل الإعلان عن الفيروس.

وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بكورونا المستجد في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر 2019.