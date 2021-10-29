الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأعلى الصوفية» يفصل ٢ من مريدي «البيومية»

المجلس الأعلى الصوفية
المجلس الأعلى الصوفية

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية قرارا عاجلا بطرد وعزل ٢ من مريدي الطريقة البيومية الصوفية وهم "الدسوقي رضوان البحيري  وأحمد محمد عطية" بمحافظة الغربية، لقيامهم بمخالفة الأعراف والتقاليد الصوفية بالانضمام للطريقة الصاوية، دون انتهاء العلاقة مع طريقتهم الأم التي تربوا فيا وتعلموا مبادئ التصوف الإسلامي السمحة فيها، الأمر الذى أستدعي صدور قرار عاجل بفصلهم وعزلهم من الطرق الصوفية.

ويمنع قانون الطرق الصوفية بمصر انضمام المريد لأكثر من طريقة صوفية، حيث يلتزم المريد بتبعيته لطريقة صوفية واحدة فقط، حتى لايكون هناك تلاعب بالعهود والآوراد الصوفية التي يأخذها المريد من شيخ الطريقة الصوفية أو من ينوب عنه في إعطاء العهد.

خالفوا القانون الأعراف الأعلى الصوفية قرار

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وائل لطفي

عدو الفساد

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