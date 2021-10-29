29 ديسمبر.. طرح فيلم «قمر 14» بدور العرض السينمائية

قرر صناع فيلم "قمر ١٤"، طرح الفيلم بدور العرض السينمائية للجمهور يوم "٢٩" ديسمبر المقبل .

"قمر ١٤" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس واحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وخالد انور وغيرهم وتأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

كما يستعد المنتج أحمد السبكي لطرح فيلم المحكمه لينافس به في دور العرض السينمائية ٢٤ نوفمبر المقبل وبذلك يكون لديه فيلمين ضخمين ينافس بهم في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة.

"المحكمة" يضم عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل وجميله عوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد داش وأحمد خالد صالح ومايان السيد وكريم عفيفي ونجلاء بدر وملك زاهر ومن تأليف أحمد عبدالله وانتاج أحمد السبكي وإخراج سامح عبد العزيز .