الفوائد الصحية لفيتامين ب 6.. وكيفية الحصول عليه من المصادر الطبيعية

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هي أنواع من الفيتامينات التي تطردها الكلى باستمرار من الجسم إذا لم يتم استخدامها، نظرًا لأنه لا يمكن تخزينها في داخلك، فمن المهم التأكد من أنك تزود جسمك بها باستمرار عن طريق النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية.

ويعتبر فيتامين ب 6 هو أحد تلك الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، يُعرف أحيانًا باسم "البيريدوكسين"حيث يجب تزويد جسمك بفيتامين B6 باستمرار بسبب الأدوار المهمة العديدة التي يقوم بها.

ووفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي، فتناول وجبات متوازنة أمر بالغ الأهمية حتى يحصل جسمك على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها، حيث يوجد في الواقع الكثير من مصادر الغذاء لفيتامين B6، مما يعني أنه ليس من الصعب عدم الحصول على هذا الفيتامين، فبعض المصادر الغذائية لفيتامين B6 تشمل الكبد ولحم البقر والدجاج والأسماك والبيض.

وإذا كنت نباتيًا أو كنت ترغب فقط في تقليل تناول أي شيء يحتوي على الكوليسترول السيئ والدهون المشبعة، فيمكنك الحصول على فيتامين ب 6 من الحبوب الكاملة وجنين القمح والفاصوليا والمكسرات والملفوف والسبانخ والقرنبيط ، الجزر والموز.

بعض من الفوائد الصحية التي يقدمها فيتامين ب 6:

تقليل العدوى:

يقول الخبراء إن فيتامين ب 6 يساعد في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات جيدة من هذا الفيتامين بانتظام، حيث يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالعدوى بشكل كبير.

التمثيل الغذائي:

إذا كنت تلوم عملية الأيض البطيئة على عدم قدرتك على التخلص من الوزن الزائد بكفاءة، فتأكد من تزويد جسمك بما يكفي من فيتامين ب 6، هذا لأنه يقال إنه يساعد في تسريع معدل الأيض، وبالتالي يمكنك من حرق السعرات الحرارية بمعدل أفضل.

زيادة مستويات الطاقة:

نظرًا لزيادة معدل التمثيل الغذائي بفيتامين B6، يتم تعزيز طاقتك أيضًا، فيصبح تحويل جسمك للطعام الذي تتناوله إلى طاقة قد تستخدمها الخلايا أكثر كفاءة.

الحفاظ على صحة الأعصاب:

فيتامين ب 6 ضروري للحفاظ على الأعصاب تعمل على النحو الأمثل والبقاء بصحة جيدة، فإذا فشلت في تزويد جسمك بفيتامين ب 6، فليس من المحتمل أن تعاني من تلف الأعصاب.

تحسين أداء الدماغ:

يمكن أن تستفيد خلايا دماغك أيضًا من فيتامين ب 6، يقول العلماء إن المغذيات المذكورة يمكن أن تساعد في الواقع على تعزيز الأداء الإدراكي للدماغ وكذلك تعزيز الذاكرة.

كما أظهرت العديد من الدراسات أن فيتامين ب 6 مفيد للغاية لأولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر ويعانون من فقدان الذاكرة.

تخفيف مشاكل الجلد:

من المعروف أيضًا أن فيتامين ب 6 يساعد في الحفاظ على الجلد في حالة صحية، حيث يُقال إنه جيد جدًا في التعامل مع عدد من مشاكل الجلد الشائعة، ومنها حب الشباب والأكزيما والصدفية والجفاف المفرط.